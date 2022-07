Vodafone sta proponendo in questi giorni alcune offerte mobile operator attack. Si tratta delle offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze e ora queste ultime sono disponibili all’attivazione non solo nei negozi autorizzati, ma anche online. Ecco qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver e Vodafone Bronze: offerte operator attack disponibili anche online

Tutti coloro che intendono passare a Vodafone richiedendo la portabilità del proprio numero avranno ora a disposizione due altre offerte mobile. Come già accennato, si tratta delle offerte denominate Vodafone Silver e Vodafone Bronze. Queste ultime saranno da ora disponibili all’attivazione non solo nei negozi ma anche online. In particolare, per attivarle basterà recarsi presso il sito ufficiale di Vodafone.

Vodafone Silver, in particolare, propone 100 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate anche verso alcuni paesi stranieri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di 9,99 euro al mese. Con la promo Prova Vodafone, però, il primo sarà avrà un costo di soli 5 euro. Questa offerta è rivolta a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile e altri Operatori Virtuali.

Vodafone Bronze, invece, propone ogni mese 50 GB di traffico dati sempre con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri in Italia ed SMS illimitati verso tutti. Anche in questo caso il costo è di 9,99 euro al mese ed il primo mese è di 5 euro con Prova Vodafone. Questa offerta è rivolta a chi proviene da Kena, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.