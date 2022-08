Samsung è solita depositare brevetti nei quali appaiono descritti dispositivi stravaganti, spesso non destinati a diventare realtà. Questo potrebbe essere il caso del nuovo smartphone con doppio schermo e display trasparente apparso in un documento emerso in rete negli ultimi giorni.

Samsung potrebbe creare uno smartphone con display trasparente!

Lo smartphone idealizzato da Samsung è apparso in un brevetto registrato nel mese di gennaio ma emerso soltanto lo scorso 25 agosto. Il documento descrive uno smartphone con doppio schermo che suscita curiosità per la presenza di un piccolo pannello trasparente posizionato sul retro del dispositivo. Alcune immagini allegate al brevetto mostrano, infatti, un piccolo schermo che occupa una porzione della scocca posteriore.

Probabilmente si tratta di un pannello grazie al quale gli utenti avranno sempre a disposizione delle informazioni, come data e ora e notifiche in arrivo. Il documento non chiarisce la funzione né offre dei particolari rilevanti circa le altre caratteristiche dello smartphone.

In realtà il dispositivo potrebbe non essere destinato a prendere vita e Samsung potrebbe addirittura accantonare il brevetto per dedicarsi ad alto. Resta comunque interessante notare quali potrebbero essere le capacità del colosso e, quindi, alcune delle caratteristiche degli smartphone in arrivo in futuro.

Al momento l’attenzione del colosso sembra essere tutta rivolta ai suoi prossimi top di gamma della serie Galaxy S23. Dopo aver annunciato al pubblico i suoi Galaxy Watch 5 e i suoi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, il colosso si prepara al lancio dei nuovi dispositivi. Dovremo quindi attendere prima di poter scoprire le sorti della tecnologia brevettata da Samsung.