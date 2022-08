A breve, come sicuramente saprete, verranno presentati i nuovi top di gamma del colosso sud coreano Samsung, tra cui anche il nuovo Galaxy S23.

Di quest’ultimo sappiamo che molto probabilmente monterà una fotocamera posteriore da ben 200 megapixel, ma non come la attendiamo noi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 e la fotocamera da 200 megapixel

Negli ultimi giorni sono stati chiacchieratissimi i sensori fotografici da 200 MP, che dovrebbero debuttare nel nuovo Motorola Frontier/X30 Pro previsto per qualche giorno fa. Il problema è che questi sensori sono di diverse generazioni, e quindi presentano caratteristiche diverse. L’anno scorso Samsung ha presentato il sensore ISOCELL HP1 da 200 MP, che è appunto quello che vedremo sul nuovo Motorola Frontier, mentre fino a pochi giorni fa si pensava che Galaxy S23 (Ultra) avrebbe montato il recente sensore ISOCELL HP3, sempre da 200 MP. HP3 è meglio di HP1, quindi siamo tutti tranquilli.

Ora però il noto leaker Ice Universe ha pubblicato su Twitter una notizia piuttosto sconcertante, in cui darebbe quasi per certo un terzo sensore da 200 MP sui Galaxy S23 Ultra, ISOCELL HP2, mai presentato. Ovviamente non si hanno indicazioni sulle specifiche di questo ISOCELL HP2, ma in teoria dovrebbe essere migliore dei due precedenti HP1 e HP3, quindi o essere di dimensioni maggiori (HP1 è da 1/1,22 pollici) o presentare una migliore tecnologia.

Dopo tre generazioni di Galaxy S con sensori da 108 MP (S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra), si sta assistendo quindi a una nuova corsa “ai megapixel”, sarà la strada giusta? Per alcuni esperti, sensori con risoluzione inferiore e pixel più grandi sono la via da seguire, anche se persino i nuovi iPhone 14 (Pro) abbandoneranno i canonici 12 MP per passare a sensori da 48 MP, quindi forse nessuno ha ancora ottenuto la soluzione. Non ci resta che attendere per scoprire la verità.