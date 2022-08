MediaWorld prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica, la perfetta soluzione per riuscire ad avere la meglio sulla crescita smisurata dei prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti in commercio.

Il volantino, tuttavia, risulta essere perfettamente fruibile da parte di ogni singolo consumatore in Italia, poiché al giorno d’oggi gli acquisti risultano essere possibili ovunque sul territorio, senza differenze particolari in termini di territorialità. L’unico appunto da fare riguarda la disponibilità sul sito ufficiale, in quanto potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: ecco tutti gli sconti

Grazie al volantino Mediaworld gli utenti hanno la possibilità di spendere molto poco sui vari prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione. I modelli effettivamente disponibili sono tantissimi, si parte dalla fascia bassa, con Honor magic4 Lite a 249 euro, Honor X8 a 229euro, Honor X7 a 179 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Oppo A96 a 249 euro, Galaxy A53 a 369 euro, Galaxy A22 a 179 euro e similari.

Gli accenni alla fascia alta della telefonia mobile, invece, sono riservati a Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 1149 euro, come anche iPhone 13 Pro Max a 1329 euro, iPhone 13 a 799 euro oppure iPhone 13 a soli 739 euro e similari.

Tutti gli sconti sono perfettamente visibili sul sito ufficiale, con importantissime riduzioni di prezzo afferenti alle più svariate categorie merceologiche con tantissime occasioni per risparmiare.