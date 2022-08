Unieuro riesce ancora una volta a sorprendere le dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, condita con prodotti economici e pronti a dire la loro nel mercato della rivendita di elettronica.

I prezzi del volantino sono fortemente ribassati rispetto al listino originario, data sopratutto la presenza di ottime riduzioni, applicate sia sui top di gamma, che i prodotti più economici. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno essere completati direttamente nei negozi fisici, come anche sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di avere la merce gratis presso il domicilio, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: offerte da non credere con grandi prezzi

Unieuro non finisce mai di stupire, con questa nuovissima campagna promozionale gli utenti sono pronti a spendere sempre meno, e godere ugualmente di prodotti di altissima qualità generale. Tutto parte ad esempio dai top di gamma, i quali sono acquistabili a meno di 1100 euro, e coinvolgono galaxy S22, disponibile a 749 euro, iPhone 13 Pro a 1099 euro, per finire con l’ottimo iPhone 13, disponibile all’acquisto a 789 euro.

Gli utenti che invece sono pronti ad accontentarsi di un medio di gamma, potranno pensare di mettere le mani su Redmi 10c, Redmi 9At, Galaxy A53, Xiaomi 11T, Redmi 10 o anche Realme 9. Gli sconti migliori del momento sono comunque tutti raccolti per comodità sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare ogni informazione del caso.