Sono arrivate le nuove Google Pixel Buds Pro, le TWS di Google con cancellazione attiva del rumore.

L’involucro è davvero minimalista con il cofanetto che contiene altre due coppie di gommini per le cuffie che sono nel loro case di ricarica. Il design è ad ovetto, colorazione bianca, Type-C per la ricarica, dietro il bottone per l’accoppiamento, anche se si accoppieranno rapidamente con Android 6.0 o superiore.

Il design delle cuffie è in-ear e la custodia, da 40g, è certificata IPX2. Le Pixel Buds Pro possono collegarsi a qualsiasi Device con bluetooth 4.0 almeno, mentre per avere le massime prestazioni necessitano di un Android almeno 6.0 e un account Google. Con i Pixel i pairing è immediato e c’è un ulteriore menu di impostazioni. Il bluetooth è 5.0 e quindi i codec APTX non sono disponibili, nonostante il loro prezzo. SI prevede prossimamente l’arrivo dell’audio spaziale ed è già disponibile la connessione multi-punto, con due dispositivi che possono essere connessi contemporaneamente.

Hanno una presa nelle orecchie molto salda e ci sono sembrate sempre molto ben ancorate al padiglione auricolare. Hanno i comandi touch: con un movimento verso avanti si alza il volume e si abbassa viceversa. Singolo tap si risponde alle chiamate e play o pausa, doppio tap traccia successiva o si rifiuta la chiamata. La pressione prolungata, personalizzabile, consente molte funzioni a scelta.

L’app è molto completa e permette di settare tutte le preferenze dell’assistente vocale di Google, consente la personalizzazione dei controlli touch ed è possibile poi andare a controllare anche se l’orecchio sia ben isolato dall’esterno. Presente poi anche la modalità trasparenza per ascoltare al meglio ciò che proviene dall’esterno.

La cancellazione attiva del rumore, una novità per Google, è riuscita davvero bene. Di certo essendo in-ear aiuta particolarmente ma ci è sembrato davvero un rumore ben riuscito. La qualità audio è di gran livello, così come ci si aspetterebbe da cuffie di questo livello. Forse, piccolo difetto, un po’ di latenza con alcuni video. Anche in chiamata l’audio è molto valido e ci è sembrato ottimale sotto tutti i punti di vista.

L’autonomia in riproduzione con cancellazione è di circa 7 ore, 10-11 se la disattiviamo. La case le ricarica circa due volte.

Il prezzo è di 219 euro, forse un po’ altino se si pensa che manca il codec APTX e il bluetooth 5.2.