Gli utenti del Samsung Galaxy S22 hanno ricevuto una sorpresa speciale all’inizio del mese quando sono stati informati che le primissime build pubbliche del sistema operativo One UI 5.0 stavano iniziando ad arrivare sui loro dispositivi. È stata un’indicazione molto incoraggiante, non solo per gli appassionati che volevano mettere le mani sull’ultima versione di Android non appena è stata rilasciata, ma anche per coloro che non vedevano l’ora che arrivasse la versione stabile per poter realizzare un’esperienza già strepitosa.

Se sei uno dei beta tester di Samsung, ora hai un altro motivo per entusiasmarti: l’azienda ha iniziato a lanciare la seconda versione beta di One UI 5. Secondo i rapporti di XDA e SamMobile, gli utenti del Galaxy S22 nel Regno Unito e in India possono ora partecipare alla versione beta di One UI 5 tramite l’app Samsung Members e, dopo averlo fatto, riceveranno una richiesta di aggiornamento sul proprio dispositivo.

Galaxy S22, gli utenti stanno per ricevere One UI

Gli utenti in Corea del Sud che si sono già registrati per partecipare al beta test stanno ricevendo un secondo aggiornamento in questo momento. La versione attualmente distribuita in questi tre mercati, oltre agli Stati Uniti, ha un numero di build che si conclude con ZVHK.

Questo secondo aggiornamento include una serie di miglioramenti, nonché correzioni per eventuali bug che potrebbero essere stati presenti nella versione precedente. A prima vista, potresti notare che Samsung ha modificato alcune delle icone utilizzate per le sue applicazioni principali. Tieni presente che si tratta di aggiustamenti davvero minori, quindi è altamente improbabile che tutti notino subito la differenza.

C’è anche un nuovissimo widget chiamato “Suggerimenti intelligenti” che, a seconda di come usi il telefono durante il giorno, fornirà consigli per varie applicazioni e cose da fare. Quando porti il ​​telefono in un’officina, la nuova modalità Manutenzione proteggerà le tue informazioni, file e applicazioni sensibili dalla visualizzazione da parte di personale non autorizzato.