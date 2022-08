È stato inviato un aggiornamento per la sofisticata app per fotocamera Expert RAW che Samsung offre per i suoi telefoni Galaxy. Questo aggiornamento porterà al Galaxy Z Fold 4 diverse nuove funzionalità e supporto.

Attraverso il Galaxy Store, puoi scaricare l’ultima versione di Samsung Expert RAW, ovvero la 2.0.00.3, che verrà lanciata oggi. Noterai una nuova funzionalità nell’ultimo aggiornamento denominata “Preimpostazioni personalizzate”. Questa funzione è progettata per semplificare l’accesso alle impostazioni della fotocamera che utilizzi più spesso, consentendoti di definire e salvare le tue preferenze per tali impostazioni.

Expert RAW arriva ufficialmente su Galaxy Z Fold 4

Anche se le preimpostazioni personalizzate sono un’aggiunta meravigliosa al software, è importante notare che Samsung ha dichiarato che questo aggiornamento includerà anche una serie di altre funzionalità. In un post pubblicato sul sito Web della Samsung Community circa un mese fa, la società ha affermato che ci sarebbe anche un’opzione Salva formato che fornirebbe ai clienti la possibilità di salvare nel formato di loro scelta. Secondo XDA Developers, sembra che la funzionalità non sarà inclusa in questa versione aggiornata.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge il supporto per il Galaxy Z Fold 4 rilasciato di recente, oltre a miglioramenti alla qualità dell’immagine se scattata in ambienti con scarsa illuminazione. Se non hai mai utilizzato Samsung Expert RAW prima, è un metodo eccellente per iniziare a scattare fotografie con un livello di abilità professionale. Potrai utilizzare la funzionalità sul tuo smartphone Samsung senza dover scaricare nessun software aggiuntivo; se hai acquistato di recente un Galaxy Z Fold 4 ora potrai divertirti con la modalità anche sul tuo nuovo pieghevole.