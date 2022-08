In un futuro non troppo lontano, gli utenti di WhatsApp per iOS potranno sfruttare l’ennesima nuova divertente funzionalità su cui l’app sta attualmente lavorando. Il programma intende implementare le immagini del profilo all’interno delle chat di gruppo in un modo paragonabile a iMessage con la speranza sia di rendere le conversazioni più personali sia di consentire agli utenti di tenere traccia meglio di chi stanno parlando.

Questa versione di WhatsApp per iOS beta 22.18.0.72, scoperta da WABetaInfo, offre un assaggio di una nuova funzionalità che sarà disponibile. Purtroppo, dato che è ancora in fase di sviluppo, non è ancora pronto per essere inviato ai consumatori che partecipano al beta test; tuttavia, la rivista è stata in grado di fornire un’anteprima di ciò che la funzione comporterà.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

WhatsApp intende implementare una funzionalità ricercata da molto tempo: la possibilità di visualizzare le immagini del profilo dei membri del gruppo. In una versione futura dell’app, le immagini del profilo di altre persone che partecipano alla chat di gruppo verranno visualizzate accanto a tutti i messaggi in arrivo nella chat di gruppo. Questa funzione sarà resa disponibile ai beta tester non appena sarà disponibile.

Oltre a questa funzione, WhatsApp sta ora lavorando per implementare la possibilità per i gruppi di creare sondaggi. Nelle ultime settimane, l’azienda ha lanciato una serie di nuove funzionalità, tra cui gruppi più grandi, la possibilità di avere una chat audio con un numero maggiore di utenti e una nuova sezione Community.

In aggiunta a ciò, WhatsApp sta lavorando per introdurre alcune nuove funzionalità che riguarderanno i messaggi che sono stati cancellati. Quando il prossimo aggiornamento arriva, gli amministratori di un gruppo avranno la possibilità di eliminare un messaggio pubblicato da qualsiasi membro del gruppo. Anche se tutti i partecipanti alla conversazione potranno vedere che il messaggio è stato rimosso, gli amministratori disporranno di un meccanismo per consentire ai gruppi di organizzarsi meglio utilizzando questa funzione.

In aggiunta a questo, WhatsApp prevede di introdurre una funzione di “ripristino”, che consentirà agli utenti di recuperare i messaggi che hanno cancellato per errore.