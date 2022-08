Ogni settembre viene rilasciato NBA 2K23, riaccendendo l’annosa discussione su chi è sopravvalutato, chi è sottovalutato e cosa offre l’attuale incarnazione della serie per i devoti fan. Quest’anno NBA 2K23 confonde le acque in un modo insolito. I giocatori non solo potranno giocare al fianco di superstar attuali come Steph Curry e Kevin Durant, ma potranno anche viaggiare indietro nel tempo fino agli anni ’80, ’90 e all’inizio degli anni 2000 e giocare come icone come Bird, Duncan e Iverson.

Ogni anno, la sim NBA di Visual Concepts esce immediatamente prima della vera stagione NBA, il che significa che sarà disponibile l’8 settembre su Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Nonostante la quantità di diverse edizioni del gioco, non sembra esserci alcun metodo per acquisire l’accesso anticipato al gioco per quella che sembra essere la prima volta da molto tempo.

NBA 2K23 arriverà ufficialmente l’8 settembre

L’annuncio dell’eroe di copertina di un gioco sportivo è di solito un problema caldo e NBA 2K è un franchise che fornisce spesso il trattamento di copertina a più stelle ogni anno. Quest’anno ci sono tre copertine distinte con quattro diversi atleti.

Devin Booker dei Phoenix Suns può essere visto fare un layup sulla copertina più popolare del gioco. Un’altra giocatrice di Phoenix, Diana Taurasi, condividerà la copertina dell’edizione WNBA del gioco con Sue Bird, la star di Seattle Storm. C’è anche un’edizione più costosa del gioco, che presenta Michael Jordan, il più grande di tutti i tempi.

La modalità MyNBA di quest’anno, la versione della serie su una modalità Franchise della durata di una stagione, consente ai giocatori di viaggiare indietro nel tempo fino al 1983. Attraverso quattro punti di partenza separati: il periodo Jordan, l’era Shaq, l’era Kobe e i giorni nostri. hanno la capacità di alterare eternamente il passato e il futuro della NBA. Magic Johnson viene ceduto ai Bucks e i Celtics arruolano Michael Jordan. Le decisioni sono tue e le conseguenze delle tue azioni si faranno sentire negli anni a venire mentre giochi stagione dopo stagione.

Jordan Challenge tornerà finalmente in NBA 2K

La Jordan Challenge torna per la prima volta dalla sua introduzione in NBA 2K11. Questa volta, si sta espandendo non solo in termini di dimensioni (da 10 a 15 sfide), ma anche in termini di modalità immersiva. Rivivere le partite di Jordan degli anni ’80 e ’90 includerà filtri visivi e altri tocchi per mettere i giocatori nel periodo e nel posto corretti, in modo simile a MyNBA Eras. Ci sono arene e annunci specifici del periodo, oltre a trasmissioni tradizionali complete di tabellone segnapunti sullo schermo e squadre di telecronaca esclusive.