Quest’anno a Google I/O, Google ha fatto quello che sa fare meglio: rebranding di un vecchio servizio con alcune nuove funzionalità per riportarlo sotto i riflettori e acquisire nuovi utenti. Google Pay, precedentemente noto come Google Wallet, è stato nuovamente rinominato Google Wallet all’I/O 22 con funzionalità migliorate che includono il supporto per chiavi del veicolo, carte di immunizzazione e altro ancora. A luglio, l’app rivista è stata rilasciata in 39 paesi.

La disponibilità di Google Wallet è stata ora estesa a sei nuove regioni. La pagina dell’assistenza di Google Wallet è stata aggiornata per riflettere l’aggiunta dei seguenti nuovi paesi:

Azerbaigian

Islanda

Moldavia

Qatar\sSerbia

Repubblica Sudafricana

Google Wallet ti permette di salvare carte e altro ancora

Nei paesi sopra elencati, puoi utilizzare l’app Google Wallet per effettuare pagamenti e salvare le carte d’imbarco e gli ID digitali. Per essere chiari, quando effettui i pagamenti, vedrai il marchio Google Pay. Il supporto del portafoglio deve ancora emergere sugli smartwatch Wear OS in queste posizioni, quindi è necessario effettuare pagamenti utilizzando il telefono. Con l’ultima ondata di aggiornamenti, l’app Google Wallet ridisegnata è ora disponibile in 45 paesi in tutto il mondo.

A differenza della precedente app Google Pay, la nuova app Wallet può essere utilizzata per qualcosa di più dei semplici pagamenti. Possono essere aggiunti pass di transito, ID digitali, patenti di guida, certificati di immunizzazione COVID-19, carte d’imbarco, biglietti, chiavi digitali dell’auto e carte fedeltà. Google ti consentirà persino di aggiungere carte emesse da società che non supportano Wallet. Puoi anche impostare elementi come le carte di immunizzazione da archiviare localmente anziché sincronizzarle con il tuo account Google per maggiore protezione e tranquillità.