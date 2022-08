Il Canone Rai 2022 prevede l’esenzione per alcune categorie di persone. Infatti, non a tutti spetterà l’esonero e non tutti potranno fare richiesta. Tuttavia, si sta ancora discutendo circa la modalità di pagamento per coloro che continueranno a pagare la tassa radiotelevisiva.

Infatti, come scritto anche in recenti articoli, il Canone Rai non presenzierà più sulla bolletta dell’elettricità. Di conseguenza, al di la dell’esonero, il Comitato regionale per le comunicazioni di Veneto e Lombardia, hanno inoltrato la proposta al Governo di far addebitare gli importi ai cittadini basandosi sulla decisione degli enti locali.

Canone RAI: ecco a chi spetterà l’esonero dal pagamento

Ecco di seguito chi potrà godere dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai:

Ogni cittadino italiano over 75 il cui reddito personale (incluso quello del coniuge), non supera gli 8 mila euro annui. Ogni cittadino italiano (indipendentemente dalla loro età anagrafica), che non sono in possesso di alcuna TV che consente la visione dei canali RAI o della TV in generale. Quindi, questi apparecchi non devono avere in dotazione alcun sintonizzatore per vedere la televisione.

Come non pagare la tassa dopo i 75 anni e se non si possiede una TV

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una pagina ufficiale che contiene tutti i moduli di disdetta. Dopo aver scaricato e compilato quello di cui abbiamo bisogno, possiamo inoltrarlo in tre diverse modalità: