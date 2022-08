Gli smartphone sono fortemente scontati da Unieuro, proprio in questi giorni l’azienda è stata in grado di rinnovare la propria campagna promozionale, introducendo una serie di ottime occasioni e di prezzi da non credere, con i quali risparmiare al massimo.

Le riduzioni sono attive praticamente ovunque in Italia, in questo modo gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente presso un qualsiasi negozio sul territorio, oppure anche affidandosi direttamente al sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon, e ricevete codici sconto gratis, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram.

Unieuro: offerte dai prezzi mai visti prima d’ora

Tantissimi smartphone top di gamma sono disponibili a prezzi sempre più scontati da Unieuro, in questi giorni gli utenti sono molto felici di avere l’occasione perfetta per risparmiare, a prescindere dalla provenienza territoriale.

I migliori modelli in promozione non sono altro che Galaxy S22, acquistabile a 749 euro, oppure anche iPhone 13, disponibile a 789 euro, per finire con l’eccellente iPhone 13 Pro, il cui prezzo di 1099 euro è più che adeguato alla situazione.

Non mancano ottime offerte anche legate alla fascia più bassa della telefonia mobile, sono infatti acquistabili Redmi 10C, Redmi 9AT, Xiaomi11T, Redmi 10, Realme 9 o a anche Galaxy A53 ed altri ancora. Tutti questi prodotti, lo ricordiamo, sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, perfetta per i difetti di fabbrica, nonché comunque la variante no brand per la sola telefonia mobile.