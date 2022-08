Diversi alimenti nel corso dell’estate hanno dovuto fare seriamente i conti con i ritiri. Infatti, il ministero della Salute ha segnalato fin troppe cose che non andavano nel verso giusto in questi prodotti, evitando seri rischi per la salute dei consumatori.

Proprio sul sito ufficiale del ministero della Salute è stato lanciato di recente un urgente allarme per quanto riguarda due prodotti di un importante supermercato. I suddetti infatti sono a marchio Conad e facciamo riferimento al tiramisù “Bontà divina” e ai wurstel.

Prodotti ritirati: due prodotti del Conad mettono a rischio la salute delle persone

“Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: Wurstel puro suino 2x250grammi Conad e wurstel puro suino 250 grammi Conad”, lotto 20/10/2022, scadenza 20/10/2022, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa.

Nei lotti che abbiamo citato prima, è stata trovata una non conformità. A quanto pare, c’è la possibile presenza di piccoli frammenti di plastica. Per questo motivo, è stato ordinato un velocissimo ritiro, onde evitare delle spiacevoli situazioni.

I clienti che avevano già acquistato il prodotto appartenente al lotto sopraindicato, sono invitati dalla stessa catena di supermercati a riportarlo al punto vendita dove lo hanno acquistato e chiedere il rimborso.

Passando al tiramisù, pare che qui il ritiro sia avvenuto per una vicenda ancora più grave. Infatti, all’interno del dolce potrebbero esserci dei frammenti di vetro. Se lo avete già acquistato, recatevi anche qui il prima possibile al punto vendita Conad dove è avvenuto l’acquisto e chiedete il risarcimento.