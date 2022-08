Samsung, il colosso manifatturiero sudcoreano, rivelerà la sua ultima serie di punta Galaxy all’inizio del prossimo anno. Nelle ultime settimane si sono verificate diverse esposizioni alla serie Galaxy S23, in particolare al Samsung Galaxy S23 Ultra. Secondo indiscrezioni, il modello di punta di punta avrà una fotocamera principale da 200 megapixel.

Oggi, @iceuniverse, un famoso blogger tecnologico, ha rivelato un rapporto esclusivo sulla serie Galaxy S23. Le dimensioni del Galaxy S23 Ultra, secondo lui, sono 163.4 x 78.1 x 8.9 mm. Le dimensioni del Samsung Galaxy S22 Ultra sono 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. Di conseguenza, possiamo osservare che il Galaxy S23 Ultra è più piccolo, ma non di molto. Secondo @iceuniverse, l’S23 Ultra è il device con il minor numero di revisioni nella storia di Samsung.

Galaxy S23 avrà dimensioni più piccole

Il Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un sensore della fotocamera da 200 megapixel, secondo la divisione Mobile Experience (MX) di Samsung Electronics. Il sensore non divulgato ISOCELL HP2 da 200 megapixel verrà utilizzato in questo smartphone premium. Questo dispositivo avrà anche una batteria da 5000 mAh ma sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

Inoltre, il 19 luglio Samsung ha approvato il marchio Hexa2pixel, che potrebbe riferirsi alla modalità di lettura delle immagini sei in uno. Ciò consente di sommare le cariche prodotte nei pixel adiacenti e leggerle in modalità a un pixel. I pixel vengono miscelati in un output di un pixel, che può aumentare la sensibilità riducendo la risoluzione mantenendo costante il FOV, aumentando l’effetto di imaging con luce scura.

Il chipset Snapdragon 8 Gen2 (SM8550) sarà utilizzato nel Samsung Galaxy S23 Ultra, secondo quanto riportato in precedenza da Ming-Chi Kuo. Secondo Qualcomm, lo Snapdragon Summit 2022 si svolgerà in tre giorni, dal 15 al 17 novembre. Il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere presentato durante questo evento.

La tecnologia di scansione delle impronte digitali ad ultrasuoni 3D wide area (3D Sonic Max) di Qualcomm verrà utilizzata nel Samsung Galaxy S23 Ultra. Questa è una delle voci che circolano. Questo è lo stesso sensore di impronte digitali 3D ad ultrasuoni ad ampia area che si trova in Vivo X80 Pro, iQOO 9 Pro e altri smartphone. Inoltre, il Galaxy S23 Ultra avrà un’area di riconoscimento delle impronte digitali più ampia e una velocità di sblocco più rapida.