Quanto ti sentiresti al sicuro se Facebook, Instagram e TikTok potessero monitorare ogni sequenza di tasti effettuata sul tuo iPhone? Secondo Felix Krause, sviluppatore del sito Web InAppBrowser.com, la tastiera in-app utilizzata da app popolari come TikTok, Facebook e Instagram ha il potenziale per utilizzare JavaScript per rubare i dati della tua carta di credito, indirizzo, password e altro su iOS senza la tua autorizzazione.

Se utilizzi le loro tastiere in-app, TikTok, Facebook, Instagram e Facebook Messenger potrebbero tenere traccia delle sequenze di tasti. Sorprendentemente, tutte le app sopra menzionate, ad eccezione di una, ti permetteranno di digitare sulla tua tastiera QWERTY predefinita.

TikTok ha smentito la raccolta di informazioni

TikTok è l’unica app che non lo consente. TikTok, da parte sua, ha pubblicato un tweet sul suo account Twitter dicendo: ‘Le conclusioni del rapporto su TikTok sono imprecise e ingannevoli. Non raccogliamo sequenze di tasti o input di testo tramite questo codice, che viene utilizzato esclusivamente per il debug, la risoluzione dei problemi e il monitoraggio delle prestazioni, nonostante le sue affermazioni.’

Brendan Carr, un commissario della FCC, ha dichiarato a giugno che TikTok dovrebbe essere rimosso dall’Apple App Store e dal Google Play Store. Ha definito TikTok un ‘sofisticato strumento di sorveglianza che acquisisce quantità significative di dati personali e sensibili’, citando nuovi rapporti che hanno rivelato che dati sensibili venivano trasmessi a Pechino.

‘Anche se lo script iniettato al momento non lo fa’, ha spiegato lo sviluppatore, ‘l’esecuzione di script personalizzati su siti Web di terze parti consente loro di monitorare tutte le interazioni dell’utente, come ogni pulsante e collegamento toccato, selezioni di testo, schermate e qualsiasi modulo input, come password, indirizzi e numeri di carte di credito.’