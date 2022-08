MD Discount prova ad avvicinarsi il più possibile alle offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di un volantino pensato appositamente per convincere gli utenti con prezzi decisamente più bassi del normale.

La soluzione, che troverete ampiamente descritta nel nostro articolo, è da considerarsi valida solamente per coloro che vogliono e decidono di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio fisico, sparso per il territorio nazionale, senza differenze regionali o vincoli locali particolari.

MD Discount, che sorpresa: questi sono gli sconti del momento

Con MD Discount è possibile acquistare la tecnologia spendendo relativamente poco, infatti sono davvero tanti i prodotti in vendita a prezzi più bassi del normale, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso i piccoli elettrodomestici.

Spendendo meno di 50 euro è possibile pensare di acquistare ad esempio una friggitrice ad aria, il cui prezzo non supera i 39,90 euro, per salire poi verso una scopa elettrica senza filo, disponibile a 84,90 euro (di marca Rowenta), ed innumerevoli altri prodotti legati al benessere quotidiano presso la propria abitazione.

Tra i prodotti in questione troviamo la lavatrice da 8kg, disponibile a 269 euro, oppure anche un buon televisore LED Zephir, il cui prezzo non supera i 339 euro (è un 45 pollici con possibilità di installare le applicazioni), per finire con il frigorifero monoporta HiSense, disponibile a 209 euro.

Tutti i prodotti elencati sono disponibili sia online che in negozio.