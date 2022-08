L’elenco dei migliori sconti del volantino Esselunga fa sognare tutti i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia, cercando di spendere sempre meno, ed allo stesso tempo senza rinunciare alla qualità generale dei prodotti che andranno effettivamente a scegliere.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente sotto molteplici punti di vista, gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente presso i negozi fisici del territorio nazionale, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da segnalare. Ricordiamo inoltre, che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed hanno anche alle spalle la variante no brand, ottima per godere di aggiornamenti molto tempestivi (software).

Scoprite in esclusiva i migliori codici sconto Amazon, e riceveteli sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Esselunga: che offerte da impazzire solo oggi

Esselunga continua indisturbata a stupire il mondo della rivendita di elettronica con una nuovissima campagna promozionale, perfetta per riuscire a spingere i consumatori a spendere molto poco sui vari acquisti, anche nel momento in cui si fosse alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni.

Oggi vi parliamo di Xiaomi Mi 11 Lite, un terminale proposto a soli 339 euro, almeno per quanto riguarda la sua variante 5G con alle spalle ben 128GB di memoria interna (la quale può essere incrementata tramite l’aggiunta di una microSD).

La scheda tecnica di questo smartphone non può che essere soddisfacente, dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo promesso; la suddetta infatti coinvolge un display AMOLED molto ampio, pari a 6,55 pollici di diagonale, un sistema operativo Android 11, con personalizzazione grafica MIUI 11, ma anche una fotocamera principale da ben 64 megapixel, per finire con la batteria da 4250mAh, perfetta per godere di una autonomia ben superiore alle aspettative.