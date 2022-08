Netflix: tra i nuovi titoli della settimana c'è anche Hulk al femminile

È tempo di grandiose novità per la più grande piattaforma streaming di tutti i tempi. Per questa settimana Netflix non ci fa mancare nulla e così anche per la prossima e quella dopo. Il periodo che va dal 15 al 21 agosto è stato portatore di capolavori di ogni genere: ha infatti lanciato Kleo (commedia), She Hulk (fantascienza) ed Echoes (thriller con parti gialle). Ma quali sono le loro trame?

Netflix: l’elenco delle novità di questa settimana

Kleo

Una ex superspia di nome Kleo viene rilasciata dopo due anni di carcere. Qui ha inizio il suo viaggio tra la Berlino anarchica e i club fake di musica elettronica, ma anche le fincas maiorchine e il deserto cileno di Atacama. Nel frattempo un poliziotto del territorio continua a darle la caccia.

Tutto questo si svolgerà in otto episodi scritti da Hanno Hackfort, Richard Kropf e Bob Konrad e diretti da Viviane Andereggen, Jano Ben Chaabane. La sceneggiatura invece è firmata da Elena Senft. Producuno Michael Souvignier e Till Derenbach.

She Hulk

Jennifer Walters affronta ogni giorno la difficile vita da avvocata trentenne e single. Nel frattempo però conduce una vita da Hulk, verde alta più di due metri e super potente. La serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, Mark Ruffalo nelle vesti di Smart Hulk, Tim Roth in quelle di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Nel cast sono compresi anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Echoes

Infine c’è la serie tv realizzata da Vanessa Gazy con protagonisti Michelle Monaghan (True Detective) e Matt Bomer (White Collar). Gina e Leni sono due gemelle che fin da bambine sfruttano la loro somiglianza esagerata per scambiarsi spesso il ruolo. Tutto procede per il verso giusto fino a quando una delle due scompare.