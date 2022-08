Mercoledì: il nuovo capolavoro di Tim Burton per Netflix durerà otto ore

Il mito della narrazione fantasy mista a quella spolverata noir che ha fatto innamorare tutti fin dal primo film (Edward mani di forbice, 1990), non può che essere Tim Burton. Per la felicità degli amanti dell’originalità è in arrivo un nuovo capolavoro del regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense. Il suo nome è Mercoledì e proseguirà il vecchio racconto della famosa bambina “dark” con le trecce nere.

Mercoledì: cast, trama e dettagli sulla nuova opera

Iniziamo subito dicendo che per “festeggiare” il ritorno di Burton nell’ambito cinematografico, gli sceneggiatori Al Gough e Miles Millar ambiscono ad un film lungo otto ore. Questi tengono particolarmente a sottolineare che Mercoledì non sarà il remake del film o della serie tv degli anni 60. Ci saranno ovviamente nuovi personaggi ma anche il ritorno di quella che al tempo fu la stessa Wednesday (Cristina Ricci).

Nel cast della nuova famiglia Addams vedremo Jenna Ortega (Mercoledì), Gomez (Luis Guzmán), Morticia (Catherine Zeta-Jones), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), George Burcea (Lurch) e Victor Dorobantu (Mano). Ma anche Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer e Riki Lindhome.

Quanto alla trama: Mercoledì è un mistery investigativo e soprannaturale che narra gli anni da studentessa di Mercoledì Addams alla Nevermore Academy. Qui la ragazza sfrutterà al meglio le sue doti psichiche per fare luce sui misteri dei genitori risalenti a 25 anni prima e per sventare una serie di omicidi che colpiranno e preoccuperanno per settimane gli abitanti.