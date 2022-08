Ci sono voci secondo cui Huawei si sta preparando a lanciare la sua ultima serie di punta, che si chiamerà Huawei Mate 50. Si prevede che la formazione sarà composta da una varietà di smartphone, alcuni dei quali saranno Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro e Mate 50 RS.

Di recente, i dispositivi hanno iniziato a viaggiare verso una varietà di strutture di certificazione per soddisfare i loro requisiti. Un recente rapporto pubblicato oggi suggerisce che la società ha iniziato la produzione in serie dei componenti di base della serie Mate 50, il che fornisce ulteriori prove del fatto che il prodotto sarà rilasciato molto presto.

Huawei Mate 50 includerà varianti dello Snapdragon 888

CNMO ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che Huawei sta facendo intensi preparativi per la produzione in serie dei componenti primari della prossima serie Mate 50. Sembrerebbe che la società stia rafforzando la sua offerta di beni in vista del debutto a settembre. Inoltre, la rivista afferma che i fornitori nazionali saranno la scelta di Huawei per la produzione dei componenti che andranno negli smartphone della serie Mate50. Si ritiene che la società si dedichi a mantenere la sua indipendenza tecnologica.

Fughe di notizie e voci ci hanno aiutato a mettere insieme alcuni dei fatti che dobbiamo sapere sulla serie Huawei 50, di cui non sono ancora state ufficialmente confermate le specifiche. Si prevede che la serie sarà dotata di una ricarica rapida da 66 W, nonché di una variante del chipset Qualcomm Snapdragon 888 che supporterà solo la connettività 4G. Esiste la possibilità che il SoC Snapdragon 778G venga utilizzato nella variante Mate 50e.

Le edizioni Mate 50 Pro e 50 RS avranno probabilmente una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre i modelli standard avranno probabilmente un display con una frequenza di 90 Hz. A breve saranno rese disponibili ulteriori informazioni.