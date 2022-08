Il noto produttore Oukitel ha da poco reso disponibile all’acquisto il suo nuovo rugged phone. Stiamo parlando in particolare del nuovo Oukitel WP20 Pro, il quale si presenta con ottime caratteristiche tra cui un ampio display, una batteria molto capiente e soprattutto un prezzo irresistibile.

Oukitel svela il nuovo rugged phone Oukitel WP20 Pro a 109,99$

Oukitel WP20 Pro è il nuovo smartphone corazzato del noto produttore cinese e, come già detto, si caratterizza per una scheda tecnica niente male e soprattutto per un prezzo davvero conveniente e irresistibile.

In particolare, il nuovo rugged phone di Oukitel sarà disponibile all’acquisto dal 22 al 26 agosto 2022 ad un prezzo di soli 109,99$ direttamente sul noto store online Aliexpress, a questo link. Un’occasione senz’altro ghiotta per portarsi a casa questo device.

Tra le caratteristiche, infatti, troviamo ad esempio un corpo più compatto e maneggevole rispetto ai precedenti modelli di smartphone corazzati, con u peso di 297 grammi e con una backcover resistente. Sono presenti all’appello diverse certificazioni di resistenza, tra cui quella militare MIL-STD-810H, la certificazione IP69K e la certificazione IP68, le quali lo rendono resistente alle alte o basse temperature, alle elevate pressioni e a tanto altro.

Oltre a questo, lo smartphone può vantare la presenza di una batteria molto capiente di ben 6300 mAh che, a detta dell’azienda, può garantire fino a 550 ore in standby, 55 ore di chiamate e 60 ore di riproduzione musicale. Lo smartphone può fungere inoltre da power band per ricaricare altri device grazie alla presenza dell’OTG.

Sul fronte abbiamo poi un display da 5.93 pollici di diagonale in risoluzione HD+ nel form factor di 18:9, mentre sul retro troviamo due sensori fotografici rispettivamente da 20 e 5 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Helio A22 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il sistema operativo è Android 12, è presente il chip NFC e troviamo anche un sensore biometrico per lo sblocco e per altre funzionalità.

Vi ricordiamo nuovamente che Oukitel WP20 Pro sarà disponibile all’acquisto su Aliexpress a questo link dal 22 al 26 agosto 2022 nelle colorazioni Calm Black ed Eco Green ad un prezzo di soli 109,99$.