Finalmente ci siamo. Dopo averlo annunciato ufficialmente e dopo aver annunciato il suo arrivo a livello globale, è finalmente disponibile all’acquisto il nuovo rugged phone di Oukitel dall’enorme batteria, ovvero Oukitel WP19.

Oukitel WP19: il nuovo rugged phone è finalmente disponibile all’acquisto

In queste ultime settimane il produttore Oukitel aveva annunciato l’arrivo a livello globale del suo nuovo rugged phone e così è stato. Il nuovo Oukitel WP19 è infatti disponibile all’acquisto sullo store online Aliexpress a questo link con oltre il 50% di sconto rispetto al suo prezzo di listino. In particolare, dal 27 giugno fino al 1 luglio sarà possibile portarselo a casa ad un prezzo scontato di 269,99$.

Il nuovo rugged phone di Oukitel presenta alcune peculiarità davvero impressionante. La prima di queste è senz’altro la batteria. Con la sua enorme capienza di ben 21000 mAh, infatti, lo smartphone è in grado di durare ben 2252 ore in standby con SIM card, 123 ore di riproduzione musicale e 36 ore di visione di contenuti video, e questo si traduce in circa 7 giorni di utilizzo.

Inoltre è presente il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di ricaricare l’enorme batteria da 0 a 80% in sole 3 ore. Il comparto fotografico include poi un sensore principale SAMSUNG da 64 MP, un sensore night vision Sony da 20 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP. La parte frontale ospita invece un display da 6.78 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz. Il processore è il soc MediaTek Helio G95, il software è Android 12 e sono infine presenti diverse certificazioni di resistenza, fra cui le certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H.