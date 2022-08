Conad: tecnologia regalata, con il nuovo volantino è tua a meno di 80 euro

E se vi dicessimo che bastano una o due banconote da 50 euro per acquistare un pezzo prezioso della tecnologia? Fareste meglio a crederci perché è proprio così. Conad sul nuovo volantino ha messo a disposizione dei prodotti a prezzi super convenienti.

Conad: le proposte della settimana lanciate dalla catena

Il punto Conad è ormai conosciuto ovunque, essendosi questo espanso in tutta Italia e avendo preso il posto della vecchia e amata Auchan, di origine francese. Dunque, come dicevamo nel paragrafo precedente, la catena ha deciso di stupire tutti con delle promo convenienti. Siete interessati all’elettronica a basso costo? Rivolgetevi alla società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata.

Tra le proposte del mese vi è un’ottima batteria per auto, la cui marca è ExtraPower a prezzi che partono da 39 euro, per il modello da 45Ah. Le cifre possono comunque mutare in base alla capienza del prodotto. Si arriva fino ad un massimo di 80Ah, per la quale sarà necessario pagare anche 74 euro.

Ma non finisce qui. perché ci sono anche pile stilo AA o AAA (da 10 unità), il cui prezzo finale raggiunge al massimo i 3,99 euro.

Tuttavia nel bene è sempre presente anche il male, e infatti se avete intenzione di acquistare i prodotti sopra elencati potrete farlo esclusivamente in un negozio fisico. Dimenticatevi quindi dell’e-commerce in questo caso, perché gli sconti sono attivi solo presso le location fisiche. Non dimenticate infine che i prodotti in promozione da volantino sono dotati di garanzia della durata di 24 mesi, e la variante no brand per la telefonia mobile.