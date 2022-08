Una serie di ottime offerte lanciate da Euronics, permette a tutti gli utenti di riuscire a raggiungere un livello di risparmio inatteso e sorprendente, con il quale è facile pensare di avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi dati i pregressi della stessa azienda, possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, ricordando comunque che sono presenti differenze in relazione al socio di appartenenza. In questo modo sarà possibile risparmiare solamente nel momento in cui ci si avvicinerà al corretto punto vendita.

Euronics: quali sono i nuovi sconti

Gli smartphone in promozione da Euronics sono innumerevoli, partono ad esempio dai top di gamma più discussi e richiesti del momento, come Oppo Find X5 Pro, in vendita a 1149 euro, per scendere poi verso modelli leggermente più economici, come Oppo Find X5, in vendita a 849 euro, oppure anche uno Xiaomi 12, disponibile a non più di 649 euro.

Coloro che vorranno invece cercare di risparmiare al massimo, potranno optare per un modello della selezione al di sotto dei 400 euro di spesa, tra cui si trovano Redmi Note 11 Pro, Redmi 10 2022, Oppo A16, Galaxy A22, Oppo Reno8 Lite, Redmi 10C, Oppo A96 e similari. Tutti questi prodotti possono essere acquistati con le medesime condizioni di vendita espresse in precedenza, e solo in negozio (ricordiamo non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale).