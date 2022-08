Meta ha annunciato che presto introdurrà la crittografia end-to-end come impostazione predefinita nella sua piattaforma Facebook Messenger e che ora i test vengono condotti “tra alcuni utenti”. Attualmente, le conversazioni crittografate end-to-end possono essere abilitate su base individuale per ciascuna chat; tuttavia, l’azienda prevede di implementare questa funzionalità su una base più diffusa nel prossimo futuro.

“Le conversazioni sono attualmente archiviate sul tuo dispositivo”, afferma Sara Su, Product Management Director di Meta Trust, la cui azienda è alla ricerca di una soluzione per “fare il backup di quei messaggi nel caso in cui perdessi il telefono o desideri ripristinare la cronologia dei messaggi su un nuovo dispositivo supportato” con archiviazione sicura.

Messenger prenderà in prestito funzionalità da WhatsApp

Sembrerebbe che la rete di messaggistica di Facebook stia cedendo alle pressioni per una maggiore sicurezza, che è diventata la norma negli ultimi anni con applicazioni come Signal che definiscono lo standard. Inoltre, WhatsApp di Meta ha consentito l’invio di messaggi crittografati per molto tempo.

Oltre a Messenger, che è alimentato da Facebook, Meta sta anche sperimentando la crittografia end-to-end nelle conversazioni dirette trasmesse tramite Instagram. Molte persone ora preferiscono la crittografia end-to-end come impostazione di sicurezza predefinita a causa dei miglioramenti apportati alla protezione dei dati: nonostante il fatto che gli hacker possano ancora acquisire accessi indesiderati in una certa misura, i dati sensibili come le posizioni sono molto più difficili da decifrare.

Nonostante ciò, si teme che la crittografia possa rendere difficile alle forze dell’ordine svolgere il proprio lavoro, dato che nemmeno Meta sarà in grado di accedere alle tue comunicazioni se le sue ultime idee verranno implementate. In futuro, Meta ha lanciato suggerimenti sulle conversazioni crittografate, che, se combinate con i messaggi, potrebbero vedere l’azienda espandere i suoi canali di comunicazione nel settore aziendale. Di conseguenza, nel 2023 sono previsti ulteriori annunci che coinvolgono chiamate e messaggi crittografati.