Quando la maggior parte delle persone pensa ai telefoni pieghevoli, la prima azienda che viene in mente è Samsung. Oppo, d’altra parte, ha fatto scalpore l’anno scorso con l’Oppo Find N, un pieghevole solo in Cina. Non era un clone in carbonio del Galaxy Fold, come lo erano altri telefoni pieghevoli dell’epoca, ma aveva un fattore di forma distintivo, più corto e più ampio che molte persone preferivano rispetto a quello offerto da Samsung.

Significava effettivamente che una volta chiuso, potresti usarlo come uno smartphone con fattore di forma standard piuttosto che dover utilizzare uno strano rapporto di aspetto ultra alto. Ora sembra che Oppo stia pianificando alcuni follow-up, questa volta rivolti direttamente a Samsung.

Oppo si prepara a rilasciare i suoi pieghevoli

Secondo una nuova affermazione di Pricebaba, Oppo ha in programma di debuttare due telefoni pieghevoli questo autunno, spezzando così in due il portafoglio Find N, simile alla serie Galaxy Z di Samsung. Uno dei device sarebbe l’Oppo Find N Fold, che presumibilmente sarebbe un seguito del Find N dell’anno scorso. Il Find N Flip, d’altra parte, sarebbe uno smartphone a conchiglia paragonabile al Galaxy Z Flip 4 recentemente rilasciato.

Entrambi i device sono stati apparentemente registrati presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), suggerendo che questa volta potrebbero essere disponibili al di fuori della Cina. Se vogliono competere con i telefoni Samsung a livello internazionale, possiamo anticipare che verranno lanciati con lo Snapdragon 8+ Gen 1 – lo scrittore indiano di fughe di notizie Yogesh Brar ha accennato a questo – e forse alcune fantastiche fotocamere per unirli. Sarebbe l’ideale se l’Oppo Find N Fold mantenesse il design più ampio che era popolare con Find N l’anno scorso.