Squid Game 2: serie prossima all'uscita, nel cast entreranno dei volti noti

Una nuova sfida sta per essere lanciata dal regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk sulla piattaforma Netflix. È passato quasi un anno dal suo approdo: il 17 settembre 2021 per la prima volta si raccontò di un gruppo di 456 persone sommerse dai debiti e talmente disperate da partecipare a una serie di giochi mortali per bambini, in cambio di un premio in denaro. Ebbene, quella nota serie dal nome di Squid Game presto approderà in Squid Game 2.

Squid Game 2: i dettagli nascosti nella seconda parte della serie Facciamo prima un salto indietro: nel cast di Squid Game 1 vi erano Cho Sang-woo (Park Hae-soo), Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon), Oh Il-nam (O Yeong-su), Jang Deok-su (Heo Sung-tae)

Abdul Ali (Anupam Tripathi), Han Mi-nyeo (Kim Joo-ryoung), Byeong-gi (Yoo Sung-joo), Ji-yeong (Lee Yoo-mi). Ma anche il Giocatore 244 (Kim Si-hyun), Giocatore 017 (Lee Sang-hee), Giocatore 069 (Kim Yun-tae), Giocatore 070 (Lee Ji-ha), Giocatore 278 (Kwak Ja-hyoung), Giocatore 276 (Chris Chan), Madre di Gi-hun (Kim Young-ok), Seong Ga-yeong (Cho Ah-in), Ex moglie di Gi-hun (Kang Mal-geum), Madre di Sang-woo (Park Hye-jin),

Reclutatore nella metropolitana (Gong Yoo), Front Man / Hwang In-ho (Lee Byung-hun), Guardia (Lee Jung-jun) e VIP numero 4 (Geoffrey Giuliano). Quanto a Squid Game 2, quali saranno le new entry? Gi-hun, nonché il giocatore numero 456, interpretato da Lee Jung-Jae e Front Man, l’uomo nascosto dietro la maschera nera e interpretato da Lee Byung-hun. Ma cosa faranno? Il primo nominato proverà in tutti i modi a porre resistenza contro i creatori del gioco per eliminarlo definitivamente. Ma non finisce qui, perché voci di corridoio parlano anche del ritorno di Kang Sae-byeok, la giocatrice numero 067.