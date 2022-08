Smartphone pericolosi: se avete questi modelli la vostra salute è in pericolo

Passano gli anni ma il pericolo resta. Secondo il BanklessTimes molti dispositivi emettono un gran numero di radiazioni pericolose per la nostra salute. Per riconoscerle sono necessari: una sonda di campo magnetico (rilevazione dei valori SAR), un braccio robotico sul quale si pone il telefono esaminato, una vasca o un manichino antropometrico. Ma cosa sono i valori SAR e qual è il dispositivo in cima agli smartphone pericolosi?

Smartphone pericolosi: valori SAR e i peggiori in commercio

I valori SAR, nonché Specific Absorption Rate= tasso di assorbimento specifico, indicano la quantità di energia assorbita dalla testa o dalla parte del corpo umano a contatto con un telefono (in questo caso).

Il leader in assoluto è il Motorola Edge= 1,79 W/kg, mentre al secondo e terzo posto troviamo ZTE Axon 11 5G (1,59 W/kg) e OnePlus 6T (1,55 W/kg). Seguono:

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg

Wiko View 2 – 0,43 W/kg

Razer Phone – 0,42 W/kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg

LG V30 – 0,375 W/kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg

” Galaxy J4+ – 0,32 W/kg

ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg

LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg

Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg

ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg

Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg

Motorola Moto Z – 0,30 W/kg

Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg

Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg

Essential PH-1 – 0,28 W/kg

LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg

HTC U11 Life – 0,28 W/kg

Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg

” Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg

” Galaxy A8 – 0,24 W/kg

LG G7 – 0,24 W/kg

LG G6 – 0,235 W/kg

Nokia 6 – 0,207 W/kg

Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg

ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg

Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg

” Mi A2 – 0,963 W/kg

Huawei P10 – 0,96 W/kg

” Mate 20 Pro – 0,96 W/kg

Google Pixel 2 – 0,93 W/kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg

Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg

Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg

Apple iPhone X – 0,87 W/kg

Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg

” P Smart 2019 – 0,83 W/kg

” P20 – 0,76 W/kg

” P20 Lite – 0,75 W/kg

Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg

LG G5 – 0,737 W/kg

Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg

Apple iPhone SE – 0,720 W/kg

Sony Xperia X – 0,720 W/kg

Nokia 8 – 0,711 W/kg

HTC U11+ – 0,63 W/kg

La lista continua

Honor 10 Lite – 0,6 W/kg

Redmi Note 7 – 0,591 W/kg

ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg

Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg

Pocophone F1 – 0,537 W/kg

Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg

Nokia 8.1 – 0,514 W/kg

Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Telefoni molto pericolosi

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

OnePlus 5T – 1,68 W/kg

Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg

OnePlus 6T – 1,55 W/kg

HTC U12 Life – 1,48 W/kg

Honor 8 – 1,5 W/kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg

Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg

Huawei GX8 – 1,44 W/kg

” P9 – 1,43 W/kg

” Nova Plus – 1,41 W/kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg

OnePlus 5 – 1,39 W/kg

Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg

Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg

Google Pixel 3 – 1,33 W/kg

OnePlus 6 – 1,33 W/kg

Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg

Honor 9 – 1,26 W/kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg

Honor 5C – 1,14 W/kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg