Sappiamo già che OnePlus sta sviluppando da tempo uno smartphone pieghevole. Le recenti speculazioni hanno alimentato l’interesse e il fatto che la società madre del marchio, Oppo, stia spingendo in quella strada suggerisce che presto potremmo vedere lo smartphone pieghevole di OnePlus. Il fatto che il CEO dell’azienda, Pete Lau, alimenti queste voci ha un significato completamente diverso.

Nelle ultime ore Lau ha twittato un paio di fotografie su Twitter di quello che sembra essere il cardine di uno smartphone pieghevole, chiedendo ai suoi follower “che cosa pensi che sia questo?” Questa chiaramente non è una conferma in senso stretto, ma ci stiamo avvicinando.

OnePlus sta per rilasciare nuovi device

Abbiamo anche appreso ieri che Oppo potrebbe essere al lavoro su due nuovi smartphone pieghevoli. Dopo il Find N, che aveva una distribuzione limitata, l’azienda cinese stava progettando un Find N Fold e un Find N Flip. Insomma, un impegno che, in quel momento, non sarebbe sconvolgente se includesse anche gli altri brand di Oppo, come OnePlus.

È ragionevole pensare che il mondo dei cellulari pieghevoli sia sempre più in prima linea nella competitività del marchio. Anche in un mercato con poche innovazioni, permettono di sperimentare e comunicare con il pubblico in modi nuovi. Secondo Samsung, “entro il 2025, gli smartphone pieghevoli rappresenteranno più della metà delle spedizioni totali di smartphone premium”. I telefoni pieghevoli saranno la norma degli smartphone del futuro.” Tuttavia, quasi sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Nel frattempo, negli ultimi giorni abbiamo assistito al lancio dei nuovi pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. I device di nuova generazione includono alcune novità degne di nota e non vediamo l’ora di conoscere anche i pieghevoli delle altre società che competeranno con i nuovi Galaxy.