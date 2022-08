Un elenco online rivela che Google sta cercando proprietari di prodotti Nest per partecipare alla fase di test per un nuovo design dell’app Google Home. Ciò porta a credere che l’interfaccia utente del servizio verrà presto aggiornata per fornire un aspetto più moderno.

Un membro della community di Reddit ha scoperto che l’azienda sta “cercando un gruppo di tester altamente coinvolti che siano pronti ad aiutare Google Nest a testare un prodotto non annunciato”. L’annuncio è stato reso disponibile sulla piattaforma Centercode per il test del prodotto.

Google Home utilizzerà una nuova interfaccia

Tuttavia, Google ha affermato che i test si sarebbero concentrati su un “design di nuova generazione” dell’app Google Home. L’azienda non ha identificato quale prodotto fosse in questione. Chiunque abbia uno dei migliori prodotti compatibili con Google Home, come “termostati, Wi-Fi, altoparlanti, display, videocamere, campanelli, serrature, Nest Protect (rilevatori di fumo) e Chromecast”, può partecipare alla promozione.

Sei idoneo a partecipare alla fase di test del progetto a condizione che tu sia pronto a firmare un accordo di riservatezza. Non è ancora chiaro come apparirà il nuovo layout, ma sembra che l’esperienza dell’utente all’interno dell’applicazione sarà notevolmente migliorata di conseguenza.

Il test arriva sei mesi dopo che Google ha annunciato modifiche all’app Home, inclusa una nuova interfaccia di controllo del dispositivo che ha sostituito le icone del dispositivo con interruttori interattivi. Nell’aggiornamento è stata inclusa anche una nuova interfaccia di controllo del dispositivo. Inoltre, Google ha rivelato un flusso di attività rinnovato che ti aiuterà a comprendere le numerose attività che si svolgono nella tua casa. Si spera che il nuovo layout non rappresenti solo un cambiamento nell’aspetto, ma si traduca anche in una migliore funzionalità.