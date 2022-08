Euronics ha rinnovato la sfida ai più importanti rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale pensata più che altro per arrotondare il prezzo di vendita dei prodotti più richiesti dai consumatori.

Fino al 17 agosto, infatti, con lo Scontatutto sono previste riduzioni fino al 50%, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza. Gli acquisti, tuttavia, dovranno necessariamente essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, ed ancora più precisamente, presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova.

Euronics: le nuove offerte sono sempre dietro l’angolo

I prodotti in promozione sono come al solito davvero tantissimi, ma volendo focalizzare l’attenzione sulla telefonia mobile, si possono scovare incredibili occasioni da non perdere. Il top di gamma del 2022 di Oppo, quale è il Find X5 Pro, può essere acquistato con un esborso finale di 1149 euro, passando anche sulla variante più economica, il Find X5 a 849 euro.

Riducendo la spesa da sostenere si incrociano Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Oppo A74 a 249 euro, Oppo A16 a 139euro, Oppo A96 a 249 euro, Xiaomi 12 a 649 euro, Redmi 10 2022 a 179 euro, Redmi 10C a 149 euro, Redmi Note 11 Pro a 279 euro, Galaxy A33 a 279 euro, Galaxy A22 a 169 euro e similari.

Non mancano, infine, i top di gamma di casa Samsung, quali sono Galaxy S22 Ultra, in vendita a 1099 euro, oppure anche Galaxy S22+, proposto all’acquisto a soli 899 euro.