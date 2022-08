Lidl fa letteralmente sognare gli utenti che sono alla ricerca della migliore soluzione per risparmiare, non solo sull’acquisto dei beni alimentari o di prima necessità, ma proprio anche tutta la tecnologia più in voga del momento.

Coloro che vogliono cercare di spendere poco, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari, in termini regionali o di disponibilità territoriale. I prezzi sono bassi ed economici, applicati su prodotti con alle spalle la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Lidl: queste sono le offerte assurde

Con il nuovo volantino di casa Lidl, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale dalle premesse tutt’altro che complesse, anzi. La soluzione prevede infatti la possibilità di acquistare un frustino montalatte al prezzo finale di soli 6,99 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto a quello che è il valore di listino di molti prodotti dello stesso tipo.

Nel momento in cui si fosse invece alla ricerca di un dispositivo leggermente più complesso, ecco che potrebbe essere necessario spendere 149 euro per l’acquisto di un mini congelatore da 33 litri, oppure 99 euro per la friggitrice ad aria da 10 litri, ma anche soli 29 euro per la macchina sottovuoto pensate per sigillare i sacchetti.

Tutti questi prodotti, lo ricordiamo, possono essere acquistati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non online sul sito ufficiale.