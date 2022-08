Vermi nella pasta: attenzione, fenomeno sempre più frequente

È vero che il cambio climatico sta facendo impazzire tutto e tutti, portando gli incendi, lo scioglimento dei ghiacciai e la migrazione degli animali, ma non era previsto che gli insetti scegliessero come “casa” un fusillo. Ebbene, fate attenzione a ciò che mangiate perché ultimamente è piuttosto frequente incappare in larve e vermi nella pasta.

Vermi nella pasta, e non solo: i ritiri di agosto

Non dovremmo scandalizzarci in un contesto storico di questo tipo, in cui il ritiro dei prodotti è quasi all’ordine del giorno. Secondo quanto riferito da TuttoAbruzzo, sono emersi alcuni vermi nella pasta che tutti mangiamo a pranzo e cena. I pericoli sono piuttosto bassi, tuttavia bisogna prestare attenzione alle confezioni contaminate perché verranno segnalate e ritirate dal mercato. Tra i parassiti famosi fuggiti dalla distruzione vi è il Tenebrio Monitor, in grado di deporre ben 600 uova nel giro di pochissimi giorni.

Rimanendo in tema pericoli e ritiri, nell’elenco di agosto compaiono: