Caricare lo smartphone tutta la notte è dannoso? La risposta è sì. Oltre al numero di radiazioni a cui siamo esposti, che possono essere potenzialmente dannose, il problema principale riguarda un altro fattore importante: la batteria.

La stragrande maggioranza degli utenti, prima di andare a dormire, mette in carica il telefono per tutta la notte, pensando di fare un’azione buona sia per sé stessi che per lo smartphone.

Purtroppo, in realtà, ci sono dei rischi a cui si va incontro dopo un’azione del genere. La batteria non ne beneficerà affatto e ci sono dei motivi comprovati a sostengo di questa tesi. Scopriamoli.

Cellulare in carica di notte: non si dovrebbe fare

Tralasciando il fatto che dopo 300-500 cicli di ricarica la batteria è potenzialmente da buttare, ma ci sono delle piccole e, purtroppo, ripetute azioni che non consentono alla batteria del dispositivo di non godere di un buono stato di salute.

Infatti, ricaricare la batteria oltre modo potrebbe portare a sovraccaricarsi. Di per sé non è un danno gravissimo, ma lo smartphone si surriscalda rapidamente, un po’ come quando lo rimaniamo al sole d’estate.

Ciò è pericoloso poiché delle componenti interne del nostro cellulare potrebbero funzionare male o addirittura smettere di funzionare definitivamente. Per evitare questo inconveniente, sarebbe ottimo mantenere la batteria quanto più fresca è possibile.

Inoltre, azioni come ricaricarla sempre al 100% portano la batteria a deteriorarsi rapidamente; quindi, sarebbe utile non caricare mai il telefono al 100% e non farlo mai arrivare alle 0%. Quando sta sul 20%, iniziate a cercare il vostro caricatore. Per caricarlo di notte e farlo rimanere sull’80%, invece, potreste installare un timer alla presa di corrente.