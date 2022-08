Il nuovo volantino Conad cerca di soddisfare il più possibile le esigenze dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore occasione per spendere poco anche sull’acquisto della tecnologia.

Tutti coloro che vorranno effettivamente accedere alle riduzioni di prezzo, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili in esclusiva nei negozi fisici, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. I prezzi comprendono le solite condizioni di vendita, quindi garanzia di 24 mesi su ogni singolo prodotto (copre solamente i difetti di fabbrica), ed eventualmente il no brand nel caso in cui si acquistasse un dispositivo mobile.

Conad: attenzione a questi nuovi sconti

Conad fa risparmiare tutti coloro che vogliono acquistare un prodotto accessorio, o meglio atto al funzionamento dei dispositivi elettronici, in vendita a prezzi decisamente più bassi del normale. Chiaramente a queste cifre non ci potevamo aspettare soluzioni particolarmente performanti, ecco allora che si trova la disponibilità di una eccellente confezione di pile stilo AA o AAA (nella variante da 10 unità), al prezzo di soli 3,99 euro.

Essendo un periodo molto critico per le batterie delle auto, è facile pensare che alcuni di voi potrebbero essere costretti alla sostituzione, di conseguenza Conad propone vari modelli a prezzi decisamente convenienti. Sarà possibile acquistare una ExtraPower da 45Ah al prezzo di 39 euro, per poi poter salire anche su un modello più capiente, da 80Ah, con una spesa finale non superiore ai 74 euro.