Acqua ritirata dal mercato: rischio contagio da stafilococco, ecco il marchio pericoloso

L’acqua è una risorsa fondamentale per l’umanità, ma bisogna sempre stare attenti: ci sarebbero i fatti dei problemi per un noto marchio.

Secondo quanto riportato sarebbero stati ritirati in via precauzionale due lotti di acqua minerale Guizza. Il noto marchio infatti avrebbe provveduto al ritiro immediato di quanto prodotto all’interno dello stabilimento di Valle Reale Popoli, in provincia di Pescara. Tale decisione sarebbe stata presa per il rischio microbiologico per Stafilococco. Secondo quanto riportato, i prodotti interessati dal ritiro sono i formati da 1,5 l in Pet di acqua minerale naturale Fonte Valle Reale, lotti 10LB2202A prodotti in data 21 luglio e 08LB2208A prodotti in data 27 luglio.

Fate quindi attenzione alle bottiglie che magari avete già acquistato e che avete in casa, le quali riportano il numero sull’etichetta.

Acqua Guizza ritirata dal mercato: ecco la nota ufficiale da parte dell’azienda che collabora con le autorità

Ecco una nota da parte della società che comunica quindi di aver provveduto al ritiro dei lotti che potrebbero essere infetti:

“La decisione è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Asl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione stafilococco aureo in alcuni prodotti finiti. La società invita a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti oggetto di ritiro. Precisa, inoltre, che il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti indicati“.

Gran Guizza spa sta dando man forte con le autorità competenti per l’accertamento delle eventuali cause e la risoluzione della problematica.