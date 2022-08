Le specifiche dello schermo per il telefono da gioco Lenovo Legion Y70 sono state rese pubbliche dall’azienda prima del lancio del dispositivo il 18 agosto. Sul suo schermo Full High Definition (FHD) da 6,67 pollici, il Legion Y70 offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz. La frequenza di aggiornamento dello schermo può essere modificata, che è un’altra caratteristica da non trascurare.

Il display del telefono è dotato di certificazione di sicurezza per la luce blu bassa, attenuazione globale, AOR, HDR10+ Dolby Vision e HDR10+ Dolby Vision. Il Legion Y70 ha un corpo di soli 7,99 mm di spessore e un telaio centrale scolpito in metallo utilizzando una macchina CNC. Il Legion Y70 è dotato di un chip Snapdragon 8+ Gen 1 di fascia alta, un sistema a tripla fotocamera posteriore con una risoluzione combinata di 50 megapixel e un sensore della suola di 1/1,5 pollici.

Lenovo Legion Y70 si prepara al debutto

Quando si tratta della potenza fornita dalla batteria, il Legion Y70 è una scelta eccellente per l’uso nelle applicazioni di gioco. La batteria da 5.100 mAh che ha può alimentare il dispositivo fino a 8,5 ore di gioco o 18 ore di streaming video. Il device supporta una ricarica rapida da 66 watt e può raggiungere una carica completa in molto meno di un’ora.

Sono disponibili tre opzioni di colore per il Legion Y70: rosso, argento e nero. Il nuovo smartphone non ha ancora finalizzato tutti i suoi dettagli, compreso il suo prezzo e la sua disponibilità in diversi paesi. Queste specifiche diventeranno più chiare man mano che ci avviciniamo alla data di lancio del 18 agosto, che è attualmente prevista. Il 18 agosto, Lenovo presenterà anche alcuni altri dispositivi, tra cui l’auricolare VR700 per il suo sistema di realtà virtuale per PC.