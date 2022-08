Durante le ultime settimane, abbiamo parlato spesso di una possibile tempesta solare pronta a giungere sul nostro pianeta da un momento all’altro e che sarebbe stata capace di andare a causare dei problemi non di poco conto agli abitanti della Terra. Anche se non è mai successo nulla di realmente grave, oggi è successo purtroppo qualcosa di totalmente inaspettato.

Stando alle ultime notizie, pare che un’inaspettata tempesta solare di classe G2 si starebbe per scagliare sulla Terra. Di fatto, tutto ciò è dovuto alla segnalazione di un flusso di vento solare totalmente inatteso, anche dagli esperti.

L’evento è stato segnalato dagli stessi ed è iniziato verso il 7 agosto ed è andato avanti anche nella giornata successiva. Cosa potrebbe accadere? Come abbiamo scritto anche in recenti articoli, una tempesta solare di questa portata potrebbe portare diversi eventi.

Tempesta solare: può essere parecchio dannosa per il nostro pianeta?

Tra gli eventi principali ci sono sicuramente le aurore boreali, visibili anche a bassissime latitudini anche in Stati come New York e Idaho. Inoltre, non è assolutamente da escludere diverse instabilità presenti nella rete elettrica. Sono previste infatti delle pericolose variazioni di tensione, in particolar modo nei posti dove ci sono alte latitudini.