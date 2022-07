Cosa potrebbe accadere alla Terra nei prossimi giorni? Si sta spesso parlando di una tempesta solare in arrivo ma è ancora tanta la confusione intorno a ciò che potrebbe succedere se dovesse verificarsi un evento del genere.

Vari rapporti delle autorità meteorologiche spaziali affermano non arriveranno solamente tempeste solari, ma ci sarà altro a cui far fronte. La frequenza di questi fenomeni è aumentata dismisura nel corso delle settimane e iniziano seriamente a preoccupare.

Tempesta solare: cosa potrebbe accadere al nostro pianeta?

Le autorità spaziali più importanti, una su tutte la NASA, ci hanno tenuto ad evidenziare ancor di più che la situazione potrebbe continuare a protrarsi nel tempo per via che il ciclo solare diventa più attivo durante la fine dell’anno.

Ciò che realmente può capitare alla Terra potrebbe essere potenzialmente devastante. Infatti, parla di enormi blackout sparsi in varie zone della Terra e il malfunzionamento permanente di alcune importanti infrastrutture elettriche.

Fortunatamente, nonostante l’aumento della frequenza con cui stavano avvenendo questi fenomeni, non si sono ancora verificate tempeste solari come quella chiamata “Evento Carrington“, ossia la tempesta geomagnetica più intensa e pericolosa di sempre.

Nel 1959 , infatti, la tempesta geomagnetica “Evento Carrington” andò a causare guasti alla rete elettrica su larga scala, portando a inevitabili interruzioni degli uccelli migratori. La cosa positiva, però, è stato il verificarsi dell’aurora boreale nell’emisfero settentrionale.

Le previsioni non dicono nulla di buono, anche se dovremo necessariamente aspettare a martedì per avere qualche notizia in più. Tuttavia, non sono da escludere dei potenti blackout radio.