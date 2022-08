Secondo Valve, il supporto per i controller Joy-Con forniti con Nintendo Switch arriverà su Steam molto presto. Nella versione beta più recente di Steam, i controller Joy-Con sono supportati singolarmente o in coppia, in un modo analogo alla flessibilità con cui possono essere utilizzati nei giochi per Nintendo Switch. Questo è analogo alla flessibilità con cui possono essere utilizzati in altre piattaforme.

Se vuoi provare la funzione, puoi iscriverti alla versione beta di Steam (Valve fornisce istruzioni utili sul sito Web di Steam), ma dovresti incrociare le dita affinché i tuoi Joy-Contro non inizino a spostarsi mentre tu lo stai usando. Se vuoi provare la funzione, puoi iscriverti alla versione beta di Steam.

Joy-Con di Nintendo Switch, l’aggiornamento Steam è stato rilasciato

Inoltre, Valve sta migliorando il suo supporto per i controller classici di Nintendo. Tuttavia, l’azienda non ha definito esattamente come migliorerà questa compatibilità nelle note sulla patch beta. Questa funzionalità è stata abilitata solo per la versione pubblica del client Steam una settimana fa e consente agli utenti di utilizzare controller disponibili esclusivamente per Nintendo Switch, come quelli per NES, SNES, N64 e Sega Genesis.

Se desideri utilizzare un controller non prodotto da Nintendo con Steam, hai anche alcune scelte diverse tra cui scegliere per raggiungere questo obiettivo. All’inizio del 2021, Valve ha aumentato la compatibilità di Steam con i controller Xbox e ha offerto supporto per il controller DualSense di Sony non molto tempo dopo che la PS5 è stata resa disponibile ai consumatori nell’anno 2020. Valve è responsabile di entrambe queste recenti patch.