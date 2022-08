Apple ha rilasciato il suo ultimo iPad di nona generazione a settembre 2021. L’azienda è ora pronta per il debutto dei suoi iPad di prossima generazione entro la fine dell’anno. Tuttavia, prima di qualsiasi annuncio formale, sono stati scoperti i rendering CAD dell’iPad 2022, che ne hanno rivelato il design.

MySmartPrice era l’unico proprietario dei rendering CAD. Queste fotografie ci offrono la nostra prima occhiata all’iPad di decima generazione e al suo design in tutto il suo splendore. In precedenza abbiamo segnalato che il tablet alla fine sarebbe passato allo standard USB di tipo C per la ricarica e il trasferimento dei dati, tuttavia questi rendering CAD non confermano questa funzione. Possiamo anche dedurre da queste fotografie che il dispositivo di prossima generazione sarà progettato in modo simile agli iPad di 9a generazione, con la fotocamera frontale in alto e Touch ID nella parte inferiore del display.

iPad 2022 di Apple potrebbe essere presentato a breve

Inoltre, il pannello dello schermo è circondato su tutti e quattro i lati da cornici a vista. I rendering mostrano un singolo sensore della fotocamera posteriore, proprio come il suo predecessore. Tuttavia, a differenza degli iPad di nona generazione, il prossimo modello sarà caratterizzato da un piccolo modulo fotocamera di forma ovale simile alla serie iPhone X. Qui sono alloggiati la singola fotocamera e un modulo flash LED. A parte questo, l’unica caratteristica significativa sul retro è l’emblema del marchio dell’azienda con sede a Cupertino.

Le griglie degli altoparlanti, che fanno parte della disposizione dei quattro altoparlanti, possono essere viste nella parte inferiore del gadget, con gli altri due altoparlanti posizionati nella parte superiore. Il suo connettore di ricarica è visibile, tuttavia è coperto di rosso, il che rende poco chiaro se si tratta di una porta di tipo C o di una porta Apple Lightning. Secondo quanto sappiamo finora, l’iPad di decima generazione sarà alimentato dal chipset A14 utilizzato nella serie iPhone 12 e potrebbe includere un display Retina più grande da 10,5 pollici o 10,9 pollici.