Smartphone del passato: non gettate il vostro vecchio iPhone, ora vale milioni

Ormai è risaputo: ciò che appartiene al passato ha un valore che supera ogni confine. Stavolta ci riferiamo appunto agli smartphone del passato ma lo stesso discorso vale per orologi, SIM, fumetti e chi più ne ha più ne metta. Qui di seguito troverete la categoria telefoni preziosi.

Smartphone del passato: le caratteristiche dei più speciali

Nella lista troviamo:

Pre-produzione Prototipo iPhone 1 : circa 12.000 €

circa 12.000 € Motorola 8000x : 1.000 – 4.000 €

: 1.000 – 4.000 € Nokia 7700 : £ 1.200 – 2.400 €

: £ 1.200 – 2.400 € Senatore Mobira NMT : 1.000 – 2.400 €

: 1.000 – 2.400 € IBM Simon Personal Communicator: 1.000 – 2.400 €

Simon Personal Communicator: 1.000 – 2.400 € Nokia Sapphire 8800 : 600 – 2.400 €

: 600 – 2.400 € Technophone PC105T : 700 – 1.800 €

: 700 – 1.800 € Orbitel Citiphone : 700 – 1.200 €

: 700 – 1.200 € Telefono satellitare Ericsson R290 : 350 – 1.200 €

: 350 – 1.200 € Rainbow StarTAC: 100 – 500 €

Ma spiccano anche l’Ericsson t28, il Nokia 3310 e il Nokia 8810, l’Apple iPhone 2G, e il Mobira Senator. Il primo citato pesa soli 81 grammi e per questo è passato alla storia come il cellulare più leggero tra il 1999 e il 2001. Altri dettagli indimenticabili erano il display dalle dimensioni microscopiche, lo sportellino frontale che fungeva da copertura per la tastiera, e la notevole antenna. Il suo valore? Ad oggi costa intorno ai 100 euro (se funzionante e con accessori compresi).

Passiamo ora alla gamma dei Nokia. Tra questi ci sono il 3310 e l’8810. Il primo lo conosciamo tutti ed altro non è che il famoso ed indistruttibile dispositivo degli anni 2000. Lanciato con lo slogan “Connecting people”, ovvero connettere le persone, tale smartphone oggi vale dai 40 ai 300 euro. Così come il modello 8810, nato nel 1998, il quale era caratterizzato da una scocca lucida e una batteria con una durata di ben 36 ore in standby.

Nato dalla creatività di Steve Jobs e lanciato nel 2007, l’Apple iPhone 2G è l’unico modello del passato a costare 300 euro anche se non funzionante. Ad oggi si tratta di un telefono inattuale, ma se funzionante, può valere anche 1000 euro.

Infine vediamo il Mobira Senator. Tale dispositivo Nokia è stato commercializzato nel 1981 come telefono per l’uso in auto. Il suo peso è di 9,8 kg e ad oggi può valere anche più di 1000 euro.