Secondo quanto riferito, Microsoft sta testando un piano Game Pass di condivisione familiare più costoso che consentirebbe a un massimo di cinque persone di accedere allo stesso abbonamento. Ciò conferma ciò che le voci avevano precedentemente affermato. Una notizia ufficiale Xbox ha dichiarato che la società sta testando il piano.

La prima fase della distribuzione è disponibile solo per gli utenti Xbox Insider in Irlanda e Colombia, quindi questi due paesi sono gli unici in cui il nuovo contenuto potrebbe essere testato. Gli abbonati appena aggiunti ‘hanno il loro accesso unico a titoli, contenuti e bonus di Xbox Game Pass Ultimate’, secondo un portavoce di Xbox. Il portavoce ha anche affermato che il pacchetto potrebbe variare ‘a seconda dell’input di Xbox Insider’.

Game Pass ora avrà un pacchetto di condivisione famiglia

Non si faceva menzione di un prezzo specifico, ma l’annuncio originale affermava che un mese di Game Pass Ultimate standard, che fornisce l’accesso alle librerie di giochi digitali di Microsoft ed EA, nonché allo streaming di Xbox Cloud, equivaleva a 18 giorni di questo nuovo piano in termini di valore come scambio o aggiornamento. Dato che un solo mese di Ultimate costa circa 15 euro, questo porterebbe il prezzo di partenza del piano familiare a qualcosa di vicino a 30 euro, il che è un affare abbastanza sorprendente considerando che garantisce tutte le funzionalità di Game Pass a cinque utenti diversi.

Sebbene Microsoft non abbia fornito un calendario per quando introdurrà questo nuovo piano in altre regioni, un portavoce dell’azienda ha affermato che l’azienda ‘avrà più da condividere entro la fine dell’anno’.