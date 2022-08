Il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 saranno introdotti formalmente da Samsung la settimana successiva, quando la società li annuncerà anche pubblicamente. Ora, i rapporti emersi un paio di settimane fa affermavano che il Flip 4 sarebbe finito per essere più costoso del Flip 3, e ora nuove fughe di notizie lo hanno dimostrato.

Secondo un tweet pubblicato da @OnLeaks, è stato scoperto che il Flip 4 potrebbe arrivare a un prezzo di 1.109 euro. Queste informazioni provengono dal tweet. Per fornire un contesto, il prezzo del Flip 3 quando è stato introdotto per la prima volta era di 1.049 euro. Ciò indica che il Flip 4 costerà circa 50 euro in più, il che non è un grande aumento.

Galaxy Z Flip 4, gli utenti possono utilizzare il bonus pre-ordine

Secondo il rapporto precedente a questo, ciò è dovuto principalmente alle conseguenze che l’inflazione ha avuto, il che significa che in un certo senso è un po’ inevitabile, ma fortunatamente, come abbiamo affermato, non è così male, a condizione che queste perdite di prezzo sono corrette. Poiché non sappiamo quali saranno i costi in USD, dovremo aspettare fino a quando Samsung farà il suo annuncio formale la settimana successiva per scoprire i dettagli.

Quando si tratta del Fold 4, sembra che il prezzo del modello base rimarrà lo stesso, ma sembra che la variante da 512 GB avrà un prezzo leggermente superiore. Detto questo, Samsung sta attualmente offrendo 200 euro in Samsung Credit ai clienti che effettuano una prenotazione per quello che potrebbe essere uno dei migliori telefoni pieghevoli del 2022. Questa promozione ha lo scopo di aiutare i clienti a risparmiare un po’ di denaro e viene offerta perché Samsung sta attualmente cercando di aiutare i clienti a risparmiare un po’ di soldi.