Asteroide in arrivo: è più vicino di quanto pensiamo, ecco cosa sta succedendo

Ci colpirà o non ci colpirà? La nostra fine sarà dettata dalla siccità, da una guerra o dall’arrivo di un corpo celeste pericoloso? Queste e molte altre domande ruotano attorno alla nostra esistenza. In ogni caso una certezza c’è: il mondo è posto sotto la minaccia di un qualcosa di immenso e potrebbe trattarsi di un asteroide in arrivo.

Asteroide in arrivo: quando si paleserà sulla Terra?

Procediamo con ordine. Innanzitutto è bene precisare che ogni anno si avvicina alla Terra una quantità enorme di frammenti rocciosi che per fortuna si dissolve prima di scagliarsi contro di noi. Ciò che resta dell’impatto altro non sono che delle meteore luminose, in altre parole le “stelle cadenti”.

E se queste non si autodistruggessero, cosa succederebbe all’umanità? Secondo alcune tesi degli studiosi, la probabilità che un asteroide si schianti sulla Terra è molto alta, ma per fortuna questo non accadrà prima di un secolo. D’altronde la Terra è costantemente minacciata da asteroidi, satelliti artificiali, rifiuti spaziali, comete, attività del Sole e fenomeni ad alta energia della nostra galassia, eppure siamo ancora qui a parlare e a confrontarci.

Ad ogni modo, il pericolo più vicino attualmente è allegabile al 2029, quando un asteroide passerà molto vicino alla Terra. Nonostante tutto, il corpo celeste non la colpirà in quanto passerà a una distanza di 30mila chilometri rispetto a noi. È vero, attualmente parlandone potrebbe sembrare molto lontano, eppure basterebbe per provocare molti problemi. Prepariamoci ad ogni evenienza, perché alla strage mancano solo 7 anni e potremmo non essere pronti all’impatto.