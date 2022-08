Google ci ha offerto un’anteprima degli smartphone Pixel di prossima generazione dell’azienda quasi tre mesi fa, alla vigilia di Google I/O 2022. Sappiamo già, grazie a questa fuga di notizie, che la gamma Pixel 7 sarà abbastanza simile alla serie Pixel 6 esistente. In particolare, entrambi gli smartphone Pixel 7 includono il design della barra della fotocamera Pixel immediatamente identificabile visto su Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a recentemente annunciato.

Google sembra aver modificato leggermente il design del ritaglio della fotocamera, con la serie Pixel 7 che sfoggia un ritaglio a puntini per le fotocamere posteriori. L’azienda non ha svelato le caratteristiche hardware essenziali della serie Pixel 7 al Google I/O 2022 e non ha rivelato la data di lancio prevista per i dispositivi. Dato che la serie Pixel 6 è stata annunciata a metà ottobre ed era disponibile per l’acquisto entro la fine di ottobre, c’era un ampio consenso tra gli appassionati di tecnologia sul fatto che la serie Pixel 7 avrebbe seguito una linea temporale simile nel 2022.

Google Pixel 7 e 7 Pro si preparano al debutto

Se dobbiamo credere, sono emersi rapporti recenti dal leaker solitamente affidabile Jon Prosser, sembra essere così. Prosser ha rivelato quello che crede sarebbe il giorno in cui Google lancerà ufficialmente la gamma Pixel 7 in un recente post sul suo sito web.

Prosser afferma nel suo post sul blog che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno disponibili per il preordine il 6 ottobre 2022. Anticipa inoltre che Google terrà un evento di lancio per entrambi questi telefoni il 6 ottobre. Prosser afferma inoltre che entrambi i modelli sarebbero disponibili per l’acquisto una settimana dopo, il 13 ottobre.

Prosser non rivela le sue fonti, ma afferma che sono abbastanza credibili. Non abbiamo molti motivi per dubitare delle affermazioni di Prosser questa volta, data la sua esperienza con Google e le fughe di notizie relative ad Apple.