In iOS 16, Apple Pay potrebbe finalmente essere compatibile con Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox. Apple Pay funziona con Edge e Chrome su iOS 16 beta 4, secondo lo scrittore di MacRumors Steve Moser, che ha pubblicato la sua scoperta su Twitter.

Quando si utilizza Edge, gli screenshot di Moser mostrano un’opzione “Continua con Apple Pay” nella pagina di pagamento di Apple. Apple Pay funziona solo su Safari su iOS 15 e versioni precedenti, quindi non puoi utilizzare nessun altro browser per pagare con Apple Pay quando acquisti online.

iOS 16 si prepara al debutto

Sebbene Moser non abbia menzionato Firefox, prima del rilascio di iOS 16 beta 4, diversi utenti hanno rilevato la compatibilità di Apple Pay con il browser. Un post di Reddit all’inizio di questo mese ha mostrato l’opportunità di acquistare utilizzando Apple Pay in iOS 16 beta 2 mentre si utilizza Firefox. Un altro utente che utilizza iOS 16 beta 3 afferma di poter acquistare con Apple Pay anche su Firefox. Non sappiamo quando Apple ha iniziato ad espandere il supporto di Apple Pay e a quali browser.

Tuttavia, Apple Pay non è ancora disponibile nell’ultima versione beta di macOS. Come sottolinea Moser, ciò è molto probabilmente dovuto ai requisiti di Apple secondo cui Chrome, Edge e Firefox utilizzano tutti il ​​motore di rendering di Safari, WebKit, su iOS. Poiché i browser di terze parti sono liberi di utilizzare i propri motori su macOS, potremmo non vedere presto la funzionalità di Apple Pay al di fuori di Safari sui Mac.

Tuttavia, l’inversione di tendenza di Apple su iOS potrebbe essere collegata ai piani dell’Unione Europea per inasprire le attività anticoncorrenziali delle big tech. Il Digital Markets Act, che dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2023, impone una serie di regole a grandi aziende come Apple, Meta e Google al fine di promuovere la concorrenza con le aziende più piccole.