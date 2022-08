Con il lancio della serie iPhone 14 del 2022 probabilmente tra sei settimane, Apple sta sfruttando l’occasione per piantare un seme nella mente dei clienti Android. La troupe di Cupertino ha creato un video oggi intitolato ‘Sto passando a un iPhone. Le tue domande hanno avuto una risposta.’

Il video inizia con il grande ingresso dell’Apple Store di Barcellona, ​​in Spagna. L’host del video (un Apple Genius) copre alcune delle domande più frequenti sul passaggio da Android a iOS e iPhone. ‘È un processo semplice e diretto’, continua l’host.

Apple ha un’app Move to iOS

La prima domanda riguarda la facilità con cui contatti, fotografie e messaggi possono essere trasferiti da un telefono Android a un iPhone. La risposta è ‘sì’, grazie all’app Move to iOS, che puoi trovare nel Google Play Store. Puoi scegliere quali elementi trasferire sul tuo nuovo iPhone, come messaggi, contatti, calendario, rullino fotografico, account Google e altro.

Un utente Android si chiede se può permutare il suo telefono Android se decide di acquistare un iPhone. Naturalmente, la risposta è ‘sì’, a meno che il dispositivo non sia commerciabile. In questo scenario, Apple ti aiuterà a riciclarlo. E se non sei sicuro di quale iPhone acquistare, Apple ti assisterà.

Un’altra domanda è: ‘Il passaggio a iPhone resisterà nel tempo?’ Cita anche la durata della batteria, che è a dir poco sorprendente, in particolare con l’iPhone 13 Pro Max. Coloro che migrano su iPhone beneficeranno anche del funzionamento duraturo del dispositivo. Ciò significa che il tuo nuovo iPhone ‘sarà ancora prezioso’ quando arriverà il momento di permutarlo. E Apple utilizza il video per sottolineare che iOS è affidabile e impedisce al telefono di bloccarsi perché è prodotto da Apple. Altri produttori di telefoni, secondo il nostro host, acquisiscono il loro software da un’altra società (presumibilmente Google), con conseguenti aggiornamenti ritardati che potrebbero essere meno affidabili.