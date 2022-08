I prezzi sono fortemente scontati rispetto ai listini originari da Unieuro, la nuova campagna promozionale riesce ad invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, garantendo nel contempo un risparmio molto elevato.

Il rapporto qualità/prezzo è ai massimi livelli da tempo ormai, in questo giorni con Unieuro tutti gli utenti sono liberissimi di spendere molto poco, ed avere ugualmente la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione. Gli acquisti, lo ricordiamo, potranno essere completati senza difficoltà sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita a domicilio, nel momento in cui l’ordine riuscisse ad avere un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le occasioni sono le migliori del mese

Grazie all’ottimo volantino di Unieuro, gli utenti si sentono liberi di avere l’accesso ad alcune delle migliori soluzioni del periodo, anche smartphone di fascia estremamente elevata. Il prodotto che sicuramente ha catturato l’attenzione di molti utenti, non poteva che essere l’ottimo Samsung Galaxy S22, un terminale recentissimo, dall’elevato potenziale, acquistabile con un esborso finale pari a soli 699 euro (la sua variante prevede 256GB di memoria interna).

Nel momento in cui l’utente fosse maggiormente interessato al mondo Apple, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 13 Pro, il cui prezzo non supera i 1099 euro, oppure il consiglio è di virare su un modello leggermente più economico, quale potrebbe essere iPhone 13, in vendita nel periodo corrente a non più di 789 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di risparmio, per i dettagli collegatevi al sito.